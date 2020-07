Sax Arts, il live del Mestizo Saxophone Quartet

Il Mestizo Saxophone Quartet è la formazione protagonista della seconda e conclusiva settimana di Sax Arts Concerti 2020. Il quartetto è formato da Caroline Leigh Halleck (USA) al sax soprano, Vered Kreiman (Israele) al sax contralto, Jaime Mora (Costa Rica) al sax tenore e Ayala Rollia (Israele) al sax baritono e si esibisce giovedì 23 luglio, alle 21, nella Piazzetta Mercatale di Tredozio.

Soundscapes of the world è il programma pensato appositamente dal Mestizo Saxophone Quartet per Sax Arts Concerti 2020. I quattro musicisti risiedono da lungo tempo in Italia e hanno studiato a Trento insieme a Marco Albonetti: Soundscapes of the world abbraccia luoghi e compositori diversi in un viaggio che attraversa la musica classica, il folk, il klezmer, il ragtime e il tango. Il Mestizo Saxophone Quartet ha vinto di recente il prestigioso "Premio Nazionale delle Arti".

Ingresso gratuito con prenotazione consigliata del posto: 0546-943937.