Sbarca a Forlì "Young Tables": un forum di incontro fra giovani e imprenditori

Dopo Faenza e Roma, Young Tables tocca Forlì e dedica due ore ai giovani in dialogo e confronto con le eccellenze del territorio. Appuntamento mercoledì 15 luglio dalle ore 15 nell’evento digital dedicato alla Generazione Z e ai Millennials (23-38 anni) in diretta streaming sul sito www.forumyoung.it (dirette anche facebook e Linkedin).

L’iniziativa fa parte di un progetto di largo respiro, Forum Young System, nato per fare interagire giovani e territorio attraverso un format innovativo, con partecipazione gratuita (registrazione nel form: forumyoung.it/tables/forli/).

Gli speaker del Forlivese

Ampia la platea di imprenditori e personalità che prenderà parte mercoledì 15 luglio. Presenti l’Assessora alle Politiche educative Paola Casara, insieme a celebri brand come Giuseppe Zanotti e Studio 69 Italy con il suo AD Massimo Tarroni. E ancora Gianni Tognoni di Olitalia, Luca Solari docente alla Bocconi, Marco Titti di Unieuro, Champion con Caterina de Rossi. Ognuno di loro stimolerà i giovani attraverso una video-domanda con la possibilità di interloquire direttamente con i ragazzi partecipanti. Insieme a Matteo Zauli, del Museo Carlo Zauli, sarà affrontato il concetto di bellezza, arte e beni culturali quali generatori di economia.

Tra le novità della giornata forlivese la partecipazione di Basement UniBo Forlì coordinato da Claudio dall’Agata, direttore del Consorzio Bestack con sede a Forlì, che ha stimolato la partecipazione dei ragazzi con un concorso volto a premiare le risposte dei giovani giudicate più interessanti. Il premio consiste nella possibilità di prendere parte al Forum Young Talk, l’evento conclusivo del progetto in programma il 27 novembre prossimo.

Sempre nella tappa forlivese ci sarà un momento di entertainment con un estratto delle prove del musical live dell’Accademia BSMT (The Bernstein School Of Musical Theatre) di Bologna con un collegamento in diretta con Mauro Simone che eseguirà un numero di City Angels in anteprima nazionale.

Diretta live su Zoom – registrazioni aperte al sito forumyoung.it/tables/forli/ - e diretta streaming su Facebook e Linkedin. Le iscrizioni sono ancora aperte e gratuite.