Il matrimonio dei sogni, torna l'evento dedicato ai futuri sposi: "ScardaWedding"

Si ripete l’appuntamento al Monastero di Scardavilla (Meldola). Domenica sarà infatti possibile visitare, gratuitamente, la struttura nel contesto della nuova edizione di “ScardaWedding”. Dalle 14 alle 20, fornitori del settore allestiranno e addobberanno il monastero a matrimonio, presentando prodotti e servizi. Tante le novità e le offerte dedicate ai futuri sposi. L'apertura è alle 14, con ingresso libero. Si prosegue alle 15.30 con la visita guidata al Monastero. Una rara occasione per visitare l'affascinante struttura (prenotazione consigliata 348.6626300 o scardawedding@gmail.com www.scardawedding.it). Si prosegue con lo Show cooking e lo spettacolo dell’animazione. Alle 18 è prevista una bellissima sfilata di bimbi e a seguire di abiti da sposo e sposa.

Al termine verranno estratti premi per le coppie intervenute e registrate. La parte conclusiva dell’evento vedrà l’aperitivo con il taglio torta ed un grande spettacolo finale. L’evento si terra’ anche in caso di maltempo. Ai partecipanti e alle coppie il consiglio è di prenotarsi per organizzare al meglio la visita guidata, lo show cooking. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook (www.facebook.com/scardawedding), inviare una mail all'indirizzo scardawedding@gmail.com oppure contattare il numero 348.6626300. Il monastero si trova in via Gennarina Para, 9. All’ altezza della Concessionaria Pantieri, venendo da Forli, si curva a destra e si percorre Via Gennarina Para per circa due chilometri. Al bivio si gira a sinistra e dopo 300 metri si è giunti a destinazione.

PROGRAMMA

14.00 APERTURA – ingresso libero

15.30 VISITA GUIDATA MONASTERO ( prenotazione consigliata )

17.00 SHOW COOKING (prenotazione consigliata)

17.30 SPETTACOLO ANIMAZIONE

18.00 SFILATA BAMBINI, ABITI SPOSO, ABITI SPOSA

18.45 ESTRAZIONE PREMI PER FUTURI SPOSI

19.00 APERITIVO

19.30 TAGLIO TORTA E GRANDE SPETTACOLO FINALE