Scelte le tre foto vincitrici di "Photo Well": in mostra dal 21 settembre

La giuria della seconda edizione di “Photo Well - Festival della Fotografia”, coordinata dal fotografo forlivese Romeo Lombardi, ha scelto le tre foto vincitrici del concorso fotografico organizzato da Well di Forlì, la realtà culturale nata all’interno degli spazi dell’ex cinema Mazzini in corso della Repubblica 88. La sede di Well esporrà le opere partecipanti nel corso della seconda edizione del Festival, in programma dal 21 settembre al 21 ottobre. Il tema del concorso di questa seconda edizione era “Ops! L’errore che non ti aspetti”: il Festival avrà cioè come protagonista l’errore, che spesso vale anche per la fotografia.

Tre fotografe sono le autrici delle foto che verranno esposte. Si tratta di Cristal Gangarossa (“Adoro scattare foto ai paesaggi naturali durante i miei viaggi e mi sono avvicinata a questa passione utilizzando una Reflex”), Natascia Baldini (“quello che mi appassiona è cercare di scattare l’attimo e imprigionare attraverso esso quello che mi trasmette l'immagine”) e Maria Barbara Bertozzi, che nella vita è responsabile comunicazione ed immagine del marchio di moda PierAntonioGaspari.

A partire da sabato 21 settembre, oltre alle tre opere che hanno vinto il concorso, Well dedicherà uno spazio espositivo alle tre fotografe vincitrici, che esporranno così altre loro opere. Inoltre, visto che il tema del concorso era dedicato all’errore nella fotografia, Well invita anche i fotografi forlivesi a far avere proprie foto a tema, che verranno proiettate a ciclo continuo nella parete all’ingresso della struttura, su corso della Repubblica, per tutta la durata della mostra.