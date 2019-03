Sciame: testi e autrici da tutto il mondo per uno spettacolo contro la violenza

Sciame arriva a Forlì sabato 6 aprile presso la Sala Santa Caterina, Via Romanello 2, ore 21. Si tratta di uno spettacolo teatrale di e con Giorgia Monti e Serena Piccoli (alias Lestordite) contro la violenza sulle donne, una lettura recitata di testi, scelti tramite bando, di autrici e autori da tutto il mondo.



Lo spettacolo teatrale, ideato a portato in scena dalle poetesse Giorgia Monti e Serena Piccoli (Lestordite Associazione Culturale), mira non solo a scardinare pregiudizi e stereotipi, ma soprattutto a sensibilizzare il pubblico su questa piaga.

Dopo il successo dello spettacolo teatrale “Or-dite! Trame d’arte contro la violenza sulle donne” - ideato e curato da Serena Piccoli, e portato in scena dal 2015 al 2018 da Giorgia Monti, Serena Piccoli e il gruppo musicale Ch’Aska Ayni – tornano le due poetesse che hanno raccolto, tramite bando, nuovi testi proprio per “Sciame”, e già rappresentato con successo nel gennaio scorso a Castelfranco Emilia.

Dare voce alla Poesia, strumento pacifico di sensibilizzazione, e al Teatro, mezzo di comunicazione efficace per arrivare a un più ampio pubblico.



L'Associazione Culturale LESTORDITE (Forlì), è nata e diretta da due amiche, le poetesse\poete Giorgia Monti (presidente) e Serena Piccoli (vice-presidente), ideatrici e curatrici del Festival Internazionale di Poesia e Arti Sorelle (Forlì-Cesena), che hanno all’attivo pubblicazioni di poesie in Italia e all’estero. Da anni portano in giro i loro spettacoli in varie città.

Sia insieme che singolarmente partecipano a Festival ed eventi letterari come ospiti.

Ingresso a offerta consapevole che andrà interamente a sostenere il Centro Donna di Forlì.