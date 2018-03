“Scintille”: circo e prosa sul palco del teatro Mentore

Prosegue il cartellone di Prosa al Teatro Mentore di Santa Sofia: sabato 24 marzo, alle ore 21.00, Veronique Ensemble presenta "Scintille", spettacolo per ogni età in cui circo, musica dal vivo e teatro sono i protagonisti della rocambolesca e rumorosa avventura per la conquista di Veronique.

“L’attesa, è un inganno l’attesa. Ma preferisco l’attesa, è più dolce che non vederti tornare”. L’Ensemble aspetta l’incontro con l’amata e così sceglie di aspettare. In questo tempo di attesa si alternano momenti di comicità e abilità e si aprono spazi di immaginazione e poesia. E se nell’attesa vi è lo spazio della leggerezza e della dimenticanza, vi è anche sempre lo stupore del sogno.

“Scintille” è una produzione Samovar Teatro, Scuola di Circo Bolla di sapone e Teatro Menotti, di e con Luca Salata, Tommaso Brunelli e Davide Salata.

Lo spettacolo è compreso negli abbonamenti "Cumulativo", "Prosa+Musica" e "Prosa" ed è adatto ad un pubblico di ogni età.