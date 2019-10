"Scirocco", i dipinti di Vito Matera

Sabato 12 ottobre dalle ore 18.00 inaugura alla Galleria Artistica di Forlì in Via Lazzaretto 17 la mostra Scirocco del pittore Vito Matera. a mostra è a cura di Sabrina Marin e resterà aperta fino al 26 ottobre.

Nelle opere di Vito Matera si percepisce il sentimento nostalgico di un mondo che non tornerà più, quello antico. In esse è racchiusa l’idea favolistica di poterne però creare uno nuovo. La ricerca artistica di Matera si indirizza verso una stilizzazione geometrica essenziale che, rifacendosi a prospettive ribaltate e piani disconnessi, ritrova un equilibrio compositivo del tutto nuovo e personale.

I temi delle sue opere sono ben rappresentati all’interno di Scirocco, la mostra curata da Sabrina Marin ed ospitata dalla Galleria Artistica di Forlì (in via Lazzaretto 17) dal 12 al 26 ottobre. Si guardino le opere È passato un giorno oppure Oltre il grano in cui i paesaggi sono costellati da dune e montagne dove la luna pare quasi appesa ad un filo immaginario e le strade innervano la terra come vene. Oppure I giocolieri che nel loro incerto equilibrio non fanno altro che rimandare alla precarietà della vita. E gli animali, che nell’opera Toro dipinto di un improbabile rosso incandescente, pare quasi uscito da un mondo surreale.

Matera è l’artista che ama il gioco, la joie de vivre e l’eterno sogno.