Scolari e genitori attori per un giorno

La compagnia teatrale “The Amicis”, composta da genitori, insegnanti e amici della Scuola Primaria De Amicis di Forlì, diretta dalla Dirigente Roberta Ravaioli, presenterà, domenica 21 gennaio prossimo (ore 15 e ore 17), nel Salone Parrocchiale San Paolo, via Pitocchi 19 a Forlì, uno spettacolo teatrale al quale parteciperanno anche gli alunni della scuola con canti e filastrocche. Si consolida, così, l'iniziativa inaugurata l'anno scorso col fine di devolvere il ricavato dell'iniziativa al Comitato Genitori, per il finanziamento di alcuni progetti didattici, quali, il lettorato di lingua inglese, l'informatica, i laboratori di ceramica, teatro, musica ecc.. La preparazione della messa in scena costituisce un momento di grande coesione per la scuola, al quale prendono parte tutte le classi con le loro insegnanti e i genitori. Lo spettacolo, dal titolo “Piuma d'oro”, per la regia di Stefania Polidori, aiuto regia Isabella Giorgi, scrittura teatrale di Denio Derni, è stata liberamente tratto dalla favola omonima di Luigi Capuana. L'ingresso è aperto a tutti.