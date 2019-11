“Scolpire il Tempo”: in sala “Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi” di Marco Martinelli

Il cinema d’autore torna ad essere protagonista in questa 2° edizione di “Scolpire il Tempo”, rassegna nata all’interno del progetto di Ibrida Festival delle Arti Intermediali a cura di Vertov Project. Martedì 26 novembre alle ore 21.00 al Cinema Multisala Astoria di Forlì viene proiettato “Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi” di Marco Martinelli.

Dopo il film segue un incontro con il regista Marco Martinelli.

Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi ripercorre, attraverso il racconto-evocazione di sei bambine, i venti anni agli arresti della leader della Lega Nazionale per la Democrazia in Birmania e Premio Nobel per la Pace. Un film d’arte, caratterizzato da un immaginario visivo originale e contemporaneo, che sa arrivare al vasto pubblico. Il racconto prende vita in un magazzino di costumi teatrali: lì una bambina si avventura, e da lì ci conduce in un Oriente gravido di cronaca politica intessuta a musiche e colori sgargianti. A una Aung San Suu Kyi interpretata con intensità da Ermanna Montanari, si alternano i ritratti burattineschi dei generali-dittatori, dei Nat-spiriti cattivi, dei giornalisti e inviati dell’Onu, dei comici ribelli perseguitati dal regime.

Ingresso unico 6 euro.