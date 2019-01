Scoprendo "Copenaghen": i ricordi del passato nello spettacolo di Frayn

Lunedì 14 gennaio, ore 17.30, al Ridotto del Teatro Diego Fabbri (Via Dall’Aste 10, Forlì) si tiene nell'ambito della rassegna Palinsesti la presentazione dello spettacolo "Copenaghen" di M. Frayn.

Interviene il professor Massimiliano Morini e introduce Anna Luisa Santinelli.

In un luogo che ricorda un’aula di fisica, immersi in un’atmosfera quasi irreale, tre persone, due uomini e una donna, parlano di cose successe in un lontano passato, cose avvenute tanto tempo prima, quando tutti e tre erano ancora vivi. Sono Niels Bohr, sua moglie Margrethe e Werner Karl Heisenberg. Il loro tentativo è di chiarire che cosa avvenne nel lontano 1941 a Copenaghen quando improvvisamente il fisico tedesco Heisenberg fece visita al suo maestro Bohr in una Danimarca occupata dai nazisti.

“Chi è di scena?” è la fatidica domanda che richiama tutti gli interpreti all’imminenza dello spettacolo. Con una serie di incontri, il percorso intende mettere il pubblico in contatto diretto con l’evento della scena, ricostruendo testi, personaggi e letture che caratterizzano le opere della stagione di prosa presso il teatro Diego Fabbri di Forlì. Esperti e studiosi forniranno un’agile guida alla lettura dello spettacolo, “arricchendo” il gusto di assistere e di essere spettatori di un evento così universale e sempre nuovo qual è il teatro.

Ingresso gratuito.