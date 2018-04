Alla scoperta del programma "Baby signs"

Affrontando inizialmente lo sviluppo fisiologico delle abilità comunicative nei primi anni di vita, verrà presentato il Programma Baby Signs, chiarendone il metodo, i destinatari diretti e gli importanti benefici rilevati dal ventennale progetto di Ricerca condotta in America. Si lascerà naturalmente spazio per accogliere e chiarire ogni dubbio e curiosità da parte da parte di tutti i presenti.

L’incontro è aperto a tutti e gratuito.



Grazie al Programma Baby Signs comunicare con i bambini prima che sappiano utilizzare la parola è più semplice.

E’ un programma di comunicazione gestuale, sempre in accompagnamento alla parola, rivolto a tutti i bambini molto piccoli (da 6 a 18-24 mesi), studiato per dar loro la possibilità di comunicare prima di aver imparato a parlare. I bambini spontaneamente, nel corso del primo anno di vita, si affidano alla gestualità per poter comunicare: indicano qualcosa di loro interesse, salutano facendo “ciao ciao” con la manina, allargano le mani per indicare che qualcosa “non c’è più”.



Un programma con più di 25 anni di storia, nato negli Stati Uniti da due ricercatrici di psicologia infantile, monitorato dall'American Academy of Pediatrics e praticato in 40 Paesi nel mondo.

Baby Signs Italia è l'unico partner riconosciuto nel nostro Paese per l'insegnamento e la divulgazione di questo programma.



Per informazioni o prenotazioni jenniferzanetti11@gmail.com