Un incontro per scoprire il programma Baby Signs

A Forlì 'Incontro Gratuito di Presentazione dal titolo: “Lo sviluppo delle abilità comunicative nei primi anni di vita; il Programma Baby Signs® e i suoi benefici” Affrontando inizialmente lo sviluppo fisiologico delle abilità comunicative nei primi anni di vita, verrà presentato il Programma Baby Signs, chiarendone il metodo, i destinatari diretti e gli importanti benefici rilevati dal ventennale progetto di Ricerca condotta in America. Si lascerà naturalmente spazio per accogliere e chiarire ogni dubbio e curiosità da parte da parte di tutti i presenti.

L’incontro è aperto a tutti e gratuito.



Per informazioni o prenotazioni contatta Jennifer all'indirizzo jenniferzanetti11@gmail.com