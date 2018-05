Scorci di Forlì (e dintorni) in mostra alla Vecchia Filanda

Dall'11 al 30 maggio è in programma presso "La vecchia filanda" in via Orto del Fuoco, 5 una mostra di lavori eseguiti dagli allievi del corso di pittura condotto dal professor Alvaro Lucchi.

Titolo dell'esposizione è "Scorsi di Forlì, dintorni e non solo" ed è organizzato per la terza edizione da Volontariato Forlì Onlus nell'ambito del Progetto Cultura.

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni domeniche escluse dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19