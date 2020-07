Scuola di filosofia Praxis, le lezioni continuano con il professor Gaetano Rametta

Continuano gli appuntamenti della Scuola di filosofia Praxis di Forlì. Venerdì 3 luglio, dalle 10 alle 13, gli iscritti possono assistere alla lezione successiva “Splendori e miserie della coscienza. Un itinerario dall'idealismo ai giorni nostri” in calendario il 3 luglio vede in cattedra il professor ordinario di Storia della filosofia presso l'Università degli Studi di Padova Gaetano Rametta.

Gaetano Rametta insegna Storia della filosofia all'Università di Padova. Ha scritto monografie su Hegel, Fichte e Bradley. Nei suoi testi dell'ultimo decennio, ha cercato di mostrare l'importanza della filosofia trascendentale per il pensiero contemporaneo.

L'intervento si propone di sviluppare un percorso, al tempo stesso teoretico e storico-filosofico, dalla svolta copernicana di Kant, passando per la filosofia trascendentale di Fichte e l'idealismo di Hegel, sino alle bordate che a partire da Marx e Nietzsche hanno preso di mira il presunto "primato della coscienza". Quest'ultima è risorta dalle sue ceneri in molteplici forme nel pensiero del Novecento, dalla fenomenologia di Husserl all'esistenzialismo di Sartre; ma è crollata anche qui sotto i colpi della psicoanalisi e delle "scienze umane" da una parte, delle filosofie del post-strutturalismo dall'altra. Potrà riscattarsi dalla sua miseria ritrovando l'antico splendore? E in fondo, fu mai la sua vera gloria? Su queste domande dovrà svilupparsi la discussione.