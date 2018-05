Seconda prova campionato regionale ginnastica ritmica Uisp

Si terrà sabato 5 e domenica 6 maggio a Forlì presso la Palestra Luigi Marabini a San Martino in Strada, Viale dell'Appenino, 496, la seconda tappa del Campionato Regionale UISP di Ginnastica Ritmica per le categorie Miniprima, Promozionale Regionale e Piccoli Oscar.

L'evento,organizzato da Polisportiva Cava Ginnastica in collaborazione con il Comitato Regionale UISP LeGinnastiche, si inserisce nelle iniziative che l'associazione sportiva sta organizzando per i propri 30 anni di attività.