Secondo appuntamento con i "Mercoledì" tra shopping night e cene sotto il cielo stellato

Seppur in versione soft, nel rispetto delle norme e dei protocolli ancora in atto in questa particolarissima fase storica che tutti stiamo attraversando, si rinnova l’appuntamento con i "Mercoledì del cuore". Un’altra serata di apertura per le attività commerciali ed artigianali del cuore cittadino, bar e ristoranti compresi, per allietare e rendere sempre più gradevole la passeggiata dei forlivesi e non solo. Un invito, quello lanciato dagli organizzatori di "Forlì nel cuore" e "Forlicentrostorico", che richiama alla massima attenzione alla sicurezza e che diventa appello al buon senso di tutti coloro che decideranno di passare la serata in centro. A tal proposito continuerà la distribuzione di mascherine griffate "Mercoledì 2020", tanto gradite dai giovani e non solo lo scorso mercoledì sera.