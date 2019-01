Sedicicorto parte la selezione per l'edizione numero 16

Sedicicorto International Film Festival apre ufficialmente la call per l’iscrizione dei cortometraggi che concorreranno alla selezione per la 16° edizione del Festival, che si svolgerà a Forlì dal 4 al 13 ottobre 2019.

Autori, distributori e produttori di tutto il mondo avranno tempo fino al 30 maggio per presentare i propri corti, collegandosi all’account di Sedicicorto sulle piattaforme di Film Freeway o Short Film Depot. Confermate le 7 sezioni principali (Movie; Animalab; CortItalia; Animare; NO+D2; CortoInLoco; IranFest).

Forlì si prepara già ad accogliere la 16° edizione di Sedicicorto, che quest’anno si arricchisce di una prestigiosa collaborazione. E’, infatti, stato chiamato a realizzare il visual 2019 (che il Festival presenta oggi in anteprima) il noto illustratore romano Antonello Silverini.

Nato a Roma, nel 1966, Silverini vanta prestigiose collaborazioni con testate giornalistiche quali il periodico La Lettura del Corriere della sera, Repubblica, Il Sole 24 Ore, Panorama, l'Espresso, The Boston Globe. Cura, per la casa editrice Fanucci le copertine per le opere di Philip k. Dick e quelle di Ian McEwan per Einaudi Editore. Da sempre amante del cinema, suo il manifesto del Viareggio Film Festival (2000) e del Courmayeur Film Festival (2007), così come quello del Festival Internazionale del Film di Roma nel 2012, di cui cura anche la produzione della relativa animazione. Tra i vari premi gli sono stati assegnati, il premio Zavrel (2006) e Accademia Pictor – Torino (2005) ed è il vincitore del premio MAM - Maestro d'Arte e Mestiere 2016 - categoria Illustrazione. Nel 2017 è stato inserito nel Luerzer's Archive – 200 Best Illustrators Worldwide.

Per il 16° Sedicicorto International Film Festival, Antonello Silverini ha realizzato una sua personale visione di Lumìn (la mascotte del Festival), prendendo spunto da quello che sarà il tema principale dell’edizione 2019: il turismo responsabile.

Fieri di questa nuova collaborazione, gli organizzatori di Sedicicorto stanno organizzando, per le giornate dal 4 al 13 ottobre, una mostra personale dedicata all’autore del visual 2019, che si terrà negli splendidi spazi espositivi, recentemente rinnovati, dell'Ex Palazzo del Monte di Pietà (patrimonio FAI), a Forlì.