Segavecchia 2018: a Forlimpopoli sfilate, concorsi e "incendio alla Rocca"

Archiviato il carnevale, è già tempo di pensare alla Segavecchia. la famosa sfilata di Forlimpopoli quest'anno si svolgerà nelle domeniche 11 e 18 marzo.

Nel corso delle due giornate, il centro storico si animerà di carri allegorici, gruppi mascherati, bande e tantissime iniziative votate al divertimento.

Come ogni anno, si svolgerà l'abituale concorso indetto dall'ente folkloristico e culturale forlimpopolese, rivolto a gruppi mascherati a piedi che parteciperanno alle sfilate della Segavecchia 2018.

Le manifestazioni si apriranno già sabato 10 marzo con il via alla fiera previsto alle ore 14, l'accensione del Luna park e l'accoglienza negli stand espositiiv ed alimentari. Dalle ore 15 sarà visitabile anche Collezione Guzzi Brunelli, mostra di moto e di storie di Forlimpopoli, mentre dalle 16:30 si piotranno conoscere "Maschere e segreti dell’antico Egitto" a cura di Fondazione RavennAntica.

Domenica alle ore 9 si svolgerà la manifestazione di silidarietà "Una messa in piega per l'Hospice" e alle 15 il via alla carovana dei gruppi mascherati.

La domenica successiva, il 18 marzo, alle ore 12 sarò possibile svolgere una visita guidata alla scoperta di alcuni monumenti della città, seguita alle 15 dalla sfilata di chiusura, che sarà antipasto al gran finale della sera, con il corso notturno mascherato e alle 22:15 le coreografie pirotecniche dell'incendio nella Rocca.