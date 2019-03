La Segavecchia si annuncia: tanti ospiti per presentare la nuova edizione

Giovedì 21 marzo, ore 20.45, alla Sala del Consiglio Comunale di Forlimpopoli si tiene la presentazione dell’edizione 2019 della Segavecchia. A seguire ha luogo un incontro sulle feste e sulle tradizioni romagnole con Eraldo Baldini, Marco Viroli e Gabriele Zelli. In apertura interverrà Mirco Campri, presidente Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese, organizzatore della Segavecchia, che presenterà l’edizione 2019 della Festa di metà Quaresima.

Mirco Campri porrà l’accento su come la Segavecchia sia stata salvata e su come il grande lavoro svolto dai tanti volontari riporterà già da quest’anno la Segavecchia ai suoi antichi splendori. La Segavecchia è viva e vegeta e torna più ricca e più forte che mai, perché la burocrazia non l’ha uccisa, anzi, al contrario, ne ha rafforzate le radici.

A seguire, Eraldo Baldini, scrittore e antropologo, presenterà il suo libro: “I giorni del sacro e del magico. Tradizioni dimenticate del ciclo dell'anno in Romagna” (Il Ponte Vecchio, Cesena). Nel libro di Baldini un intero capitolo è dedicato alla Segavecchia, ai suoi significati e ai suoi simbolismi.

Per concludere Marco Viroli e Gabriele Zelli racconteranno alcuni aneddoti tratti dai loro libri: “Fatti e misfatti a Forlì e in Romagna” volume 1, 2 e 3.

L’invito a partecipare è aperto a tutti, la serata è a ingresso libero.