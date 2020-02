Carri, musica, luna park e Ferrari: grande festa con la Segavecchia

A metà marzo torna l’immancabile appuntamento con la Segavecchia a Forlimpopoli che per il 2020 si presenta con un’edizione rinnovata e coinvolgente.La tradizionale manifestazione che dalla notte dei tempi ha reso celebre Forlimpopoli in Italia e nel mondo, torna anche quest’anno dal 15 al 22 marzo.

Torna la mostra dei lavori del Laboratorio di ceramica degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Forlimpopoli, mentre La Piega per l’Ospice si svolge all’Asilo “Rosetti”. Dopo il buon riscontro dello scorso anno la tensostruttura viene riproposta al centro del paese, in piazza Garibaldi. Qui si tengono gli spettacoli per giovani ma anche per le famiglie. Si comincia lunedì sera con una commedia dialettale, poi martedì è in programma una serata con E Goz e gli Sgumbiè di Civitella di Romagna. Da mercoledì invece si ricomincia a fare musica con i Magic Queen e poi a seguire altri gruppi fino a sabato sera.

Festa dal 15 al 22 marzo, ma la vera inaugurazione si tiene con l’apertura del Luna Park sabato 14 marzo alle ore 16.00. I giostrai si faranno carico dello spettacolo pirotecnico conclusivo.

L'omaggio al Ferrari Club

Il presidente dell’Ente Folkloristico Popolare Forlimpopolese Mirco Campri annuncia anche una collaborazione con lo Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli in vista del suo trentesimo anno di attività: per questo la Segavecchia si tingerà di rosso. Durante la prima domenica di festeggiamenti, inoltre, in piazza Fratti si trova un allestimento completamente in tema Ferrari, con mostre di veicoli e una show car, un’auto messa a disposizione dalla scuderia Ferrari di Maranello, con cui il pubblico potrà cimentarsi nel pit stop, cambio gomme, e vivere la vita di un box di Formula Uno. Lo stesso giorno, dalle 8.30 fino alle 11, auto Ferrari e anche di altre marche saranno guidate da importanti personaggi e sfileranno sul percorso che solitamente viene utilizzato per la parata dei carri. Nelle giornate di lunedì mercoledì e venerdì ci saranno poi anche presentazioni di libri e incontri con l’autore, organizzati dal Club Ferrari.

Le sfilate dei carri

Non mancano le sfilate dei carri nelle due domeniche pomeriggio, mentre la sfilata finale, la sera del 22 marzo, è come sempre caratterizzata dalla passeggiata e dal taglio della Segavecchia con il grande spettacolo pirotecnico. Sempre nella serata del 22 marzo si tiene la classica tombola organizzata da Avis Forlimpopoli, con il primo premio di 1.000 euro e il secondo, per la cinquina, da 250 euro. L’ingresso alla Segavecchia anche quest’anno è a offerta libera.