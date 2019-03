Torna in grande la Segavecchia: cortei, carri e dolci per la tradizionale festa

Torna la più popolare delle feste romagnole. Dal 24 al 31 marzo Forlimpopoli celebra la Segavecchia.

Gli eventi - La Segavecchia quest'anno torna con più incontri, più occasioni di divertimento per tutti per soddisfare i gusti di tutti: dal luna park alle bancarelle tradizionali, dalla frutta secca agli spettacoli teatrali, dai prodotti tipici allo sport, dalla fiera alle visite al museo.



Nelle due domeniche della festa sono previste le tradizionali sfilate e sfide tra carri mascherati, allestiti nelle lunghe e fredde notti invernali, con grande maestria e passione, dai mastri carristi. Nella seconda domenica, prima la Vecchia verrà portata in corteo assieme ai carri allegorici attraverso le vie del paese per essere sottoposta allo scherno dei tanti accorsi per assistere all’atto finale, ovvero il taglio del grande fantoccio dal quale fuoriesce una cascata di dolci e balocchi che fanno la gioia di tutti i bambini.

Al termine dei festeggiamenti, un maestoso gioco pirotecnico di suoni, luci e colori si prolungherà a lungo nel cielo sopra Forlimpopoli, per simboleggiare il fuoco purificatore e i colori della festa che cancellano il buio e il freddo dell’inverno.

La storia - Il nome deriva dal taglio della Vecchia, un grande fantoccio di cartapesta raffigurante una donna pieno di dolciumi e giocattoli che vengono distribuiti ai bambini. Secondo la tradizione l’origine di questa festa risalirebbe al Medioevo quando una vecchia di dubbi costumi, colpevole di aver mangiato carne, contravvenendo al digiuno quaresimale, fu condannata ad essere segata viva.

In realtà la Segavecchia ha origini molto più lontane nel tempo e deriva da antichissimi riti mediterranei legati alla celebrazione del ciclo naturale vita-morte-vita e alle feste del mondo rurale: la vecchia segata rappresenterebbe la fine dell’inverno e il ritorno della primavera carica di frutti e doni per gli uomini.

Il programma

I corsi mascherati con passeggiata della Vecchia e sfilata dei carri allegorici si svolgeranno nelle due domeniche: il 24 marzo due sfilate a partire dalle ore 15.00, mentre il 31 le due sfilate del pomeriggio, sempre dalle ore 15.00, e la sfilata notturna alle ore 22.00. Vi prenderanno parte sette carri dell’Ente Folkloristico Forlimpopolese e due esterni. Inoltre parteciperanno anche gruppi a piedi provenienti da ogni parte della Romagna.

La festa avrà poi il suo culmine la sera di domenica 31 marzo con l’estrazione della tombola che metterà in palio ricchissimi premi e, a seguire, con il taglio della Vecchia che avverrà, come di consueto al termine della sfilata notturna. Il tutto si svolgerà in un vorticoso gioco di luci e sorprese che terminerà con lo strabiliante “Incendio della Rocca”, accompagnato da suggestive e straordinarie coreografie pirotecniche musicali.

Mostre - Nei due weekend della festa si terrà la mostra “Moto e di storie di Forlimpopoli” allestita dalla Collezione Guzzi Brunelli. Inoltre, presso la sala centro arti all'interno della Rocca, organizzata dalla Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli insieme all’associazione Trofeo Lorenzo Bandini, si potrà ammirare una mostra di cimeli dedicata al prestigioso riconoscimento che porta il nome del compianto pilota Lorenzo Bandini.

Giovedì 21 marzo, alle ore 20.00, sarà inaugurata la mostra “Caro babbo Geppetto”, presso la galleria d’arte “A casa di Paola”, e alle ore 20.45, dopo la presentazione dell’edizione 2019, lo scrittore Eraldo Baldini presenterà il suo libro “I giorni del sacro e del magico” e Marco Viroli e Gabriele Zelli racconteranno alcuni curiosi “fatti e misfatti” della Romagna.

Concerti - Il programma 2019 prevede anche le esibizioni musicali dei gruppi: Cara baby rock ‘n’ roll (23 marzo), Innansense (23 marzo), Magic Queen (27 marzo), Brillanti Sparsi (28 marzo), Colpa d’Alfredo Band (29 marzo). La tradizione romagnola sarà protagonista domenica 31 marzo con l’esibizione della Società Filarmonica “La Folkloristica”.

Spettacoli, visite e altro - Domenica 24 marzo, si terrà la rievocazione storica a cura del gruppo “Brunoro II” Proloco Forlimpopoli.

Il Museo Archeologico “T. Aldini” organizzerà nella mattinata di domenica 31 marzo un’interessante visita guidata alla Rocca Ordelaffa e ai suoi camminamenti di ronda e, nei pomeriggi di sabato 23 e sabato 30 marzo, due interessanti laboratori per bambini a tema storico, in collaborazione con la Fondazione RavennAntica.

Un altro laboratorio per bimbi, con utilizzo di materiali di recupero, verrà organizzato nel pomeriggio di domenica 31 marzo dalla Soc. Coo. “Formula Solidale”.

Lunedì 25 marzo il comico forlimpopolese Enrico Zambianchi allieterà la festa con l’anteprima del suo nuovo spettacolo.

Presso la Sala Consiliare del Comune, le mattine delle due domeniche della festa saranno impegnate dalla manifestazione “Una messa in piega per l’Hospice”, nel corso della quale un gruppo di parrucchieri/e offrirà gratuitamente la propria opera per una messa in piega al costo di soli 10 euro a tutte le signore che lo desiderano. Il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione “Amici dell’Hospice”.

Lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27 saranno dedicati alla “Giornata del ragazzo al Luna Park”, organizzata in collaborazione coi gestori del Luna Park.

In coda alla festa, domenica 7 aprile, si terrà in piazza Garibaldi la XXVI edizione del Raduno Fiat 500, Abarth, auto d’epoca e Ferrari, organizzato dal “Club de Pasador” di Forlimpopoli.