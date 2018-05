"Seguire Cristo povero", conferenza per ricordare don Amedeo Pasini

Sono passati 7 anni dalla scomparsa di don Amedeo Pasini, ma la testimonianza di questo sacerdote appassionato di Dio e dei fratelli più poveri, non solo è ancora viva, ma è presente con forza nelle tante iniziative di carità attive nella “sua” Parrocchia di San Paolo e nell’intera Diocesi di Forlì-Bertinoro.

Per questo motivo, prendendo spunto dai suoi insegnamenti, è stata promossa la conferenza sul tema “Come seguire Cristo povero e servo nella società di oggi”, prevista giovedì 10 maggio alle ore 21,00 presso la Sala Polivalente della stessa Parrocchia di S. Paolo (via Pistocchi 19), con la partecipazione di Paolo Ramonda, successore di don Oreste Benzi alla guida della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Il tema prende spunto da uno dei concetti più cari a don Oreste Benzi, ripresi con forza ed entusiasmo da don Amedeo Pasini che, unitamente a don Mino Flamigni, ha dedicato tutta la propria esistenza all’amore e alla condivisione di vita con i fratelli più poveri.

La conferenza sarà introdotta da Gigi Mattarelli e don Gabriele Pirini, attuale parroco di San Paolo, e sarà preceduta, alle ore 20,00, dalla Santa Messa in memoria di don Amedeo.