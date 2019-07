Baratto di semi al giardino botanico

Domenica 1 settembre c'è un’occasione unica per scoprire varietà di piante locali e particolari e per barattare i propri semi preferiti. Al giardino botanico di Valbonella si costruiscono anche delle simpatiche bustine con scheda tecnica dei semi contenuti per poi poter fare gli scambi con gli altri partecipanti.

Iniziativa gratuita e aperta a tutti. Per tutta la giornata.



Per info e prenotazioni:



Idro Ecomuseo tel. 0543 917912 / ladigadiridracoli@atlantide.net



Cv Santa Sofia tel. 0543 970249 / cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it