Dieci filosofi e ricercatori si confrontano sul ruolo degli esperti scientifici

Tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre è in programma un seminario – convegno annuale in memoria di Francesco Barone – Fondatore della rivista “Nuova Civiltà delle Macchine” e cittadino onorario forlivese. Il primo appuntamento si terrà venerdì nel salone comunale di Forlì dalle 14,45 alle 19,30, mentre il secondo l'indomani nell'aula multimediale del Liceo Scientifico Fulcieri Paolucci De Calboli. "Complessità, esperti scientifici e valutazione del rischio nelle società democratiche" è il tema scelto per il seminario annuale 2019 organizzato dalla Associazione Nuova Civiltà delle Macchine in collaborazione con il Dipartimento di “Civiltà e forme del sapere” dell’Università di Pisa e con il patrocinio del Comune di Forlì fa parte degli eventi inclusi nella cornice del Festival Regionale della Cultura Tecnica.

"Viviamo in un tempo in cui circola un forte sentimento anti-esperti e l’intento del seminario è quello di chiedersi il perché e di interrogarsi su quel che dovrebbe essere il ruolo degli esperti puntando ad approfondire diversi aspetti tra loro strettamente connessi: il tema della complessità, il ruolo degli esperti, la cultura della valutazione del rischio e i processi decisionali nelle società democratiche", viene spiegato nella presentazione. 10 filosofi e ricercatori si confronteranno con questo tema. Poi, nel 2020, sarà stampato un quaderno con gli atti del seminario e sarà organizzato un momento di tipo più divulgativo di presentazione e di distribuzione del quaderno. Il seminario è indirizzato in modo primario alla partecipazione di docenti e studenti della scuola secondaria di secondo grado ed è aperto a tutti i cittadini. La tematica è coerente con le priorità del Piano Nazionale di formazione docenti 2016_19. Sarà rilasciato attestato di partecipazione. Per informazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it oppure telefonare al: 3356372677