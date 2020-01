Un seminario gratuito di autodifesa dedicato alle donne

Si tiene sabato 11 gennaio, in contemporanea mondiale nei centri certificati Gracie Jiu-Jitsu, il seminario gratuito Women Empowered di Jiu Jitsu Self Defense, dedicato alle donne e ragazze con età minima 13 anni.

Nella sede di Forlì presso Sport City di Libertas in via Carlo Grigioni 1-5, verranno trasferiti concetti ed applicazioni pratiche su come evitare, liberarsi, scappare o, se necessario, contrastare aggressioni verbali e fisiche.

Interverranno Francesco Mazzanti e Silvia Ricci in qualità di tecnici marzialisti per l'aspetto tecnico, e Denis Biliato in qualita di esperto di negoziazione e analisi comportamentale per l'aspetto mentale.

Non è richiesta alcuna esperienza in ambito marziale o prestanza fisica in quanto sappiamo che le donne più esposte al rischio sono proprio queste ultime e la nostra attenzione è rivolta proprio a queste categorie.

Per difendersi non serve la forza, basta la conoscenza.

Il seminario è a numero chiuso ed è richiesta la conferma della presenza inviando una mail a infodsaforli@gmail.com o telefonando al nr. 3396839187

Consigliato abbigliamento sportivo.