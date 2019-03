Il seminario di informazione per famiglie del Progetto Why Not

Si tiene sabato 6 aprile, alle ore 9, presso la sala polivalente della Cooperativa sociale CavaRei, in vai Bazzoli 12, Forlì, il seminario di informazione e aggiornamento per famiglie e operatori del Progetto Why Not.

Il programma della giornata vedrà l’intervento di Anna Contardi, coordinatrice nazionale dell’Associazione Italiana Persone Down .

Nel programma è previsto anche l'intervento di Tiberia Garoia, responsabile Unità Disabili del Comune di Forlì e della Dott.ssa Antonella Cimatti dell’Ausl Romagna che presenteranno le azioni in atto sul territorio .

Al termine Aperipranzo per tutti i presenti, preparato dai ragazzi del Progetto Why Not.