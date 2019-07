Da Gloria Gaynor a Donna Summer: una serata con la dance music anni '70

Giovedì, alle ore 21.30, nell'area retrostante la Pieve di Santa Maria in Acquedotto, via Ca' Mingozzi 9, si svolgerà la serata finale di "Antica Pieve. Estate in musica" con The Hot Staff, il gruppo forlivese composto da cinque elementi (cantante, chitarra, basso, batteria, tastiere) dedito a riproporre la "disco music" degli anni Settanta rigorosamente dal vivo senza basi o effetti preregistrati. Il repertorio è costituito da brani entrati nella storia della musica dance interpretati da Gloria Gaynor, Stevie Wonder, Earth Wind and Fire, Donna Summer, ecc. che coinvolgerà per due ore gli spettatori di ogni età e li farà ballare senza sosta.

Nell'occasione, alle ore 20.45, Marco Vallicelli, storico dell'arte, condurrà una visita guidata alla Pieve raccontando l'importanza del millenario luogo di culto e le trasformazioni del territorio forlivese e ravennate. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna", volume secondo, a cura di Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele Zelli. Partecipazione libera.

Nella foto il professor Marco Vallicelli