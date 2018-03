Festa di San Patrizio: "1994" live all'insegna del grunge

Sabato 17 all'X-ay pub la festa di San patrizio si festeggia con la band 1994, tributo forlivese alla musica Grunge, una serata all'insegna delle cover delle band di Seattle e chissà...di qualche sorpresa in salsa irlandese. L'inizio del concerto è previsto per le 22:30.

1994, come l’anno in cui la morte del leader dei Nirvana segna contemporaneamente la fine e l'inizio di un meraviglioso e prolifico decennio di musica, in cui il rock sporco, disordinato e consumato, si scuote dai torpori degli anni 80 e ancora una volta esplode con tutta la sua energia. Un viaggio tra i gruppi e le canzoni che hanno segnato una delle più fertili generazioni del panorama musicale mondiale. Grunge, alternative, crossover... la musica che in un decennio, partendo da Seattle e dalla West Coast, ha riacceso il rock in tutto il mondo.

Per info e prenotazioni 335 669 9605

CHI SONO I "1994"

https://www.facebook.com/1994-1701105540159142/?fref=ts​