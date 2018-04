"Forlì città europea dello sport 2018", omaggio ai grandi dello sport forlivese

Nell’anno di Forlì Città Europea dello Sport 2018, il Panathlon Club Forlì rende omaggio alla nostra città e alla sua lunga ed importante storia sportiva. In collaborazione con il Rotary Club Forlì, il Lions Club Forlì Host e l’Unione Veterani dello Sport e con il patrocinio del Comune di Forlì, si terrà giovedì alle ore 20:30 all’Hotel Globus City Best Western (via Traiano Imperatore 4): una serata conviviale dal tema “Forlì città europea dello sport 2018: una vita dedicata alla promozione sportiva”.

Lo scopo è quello di omaggiare alcuni nostri concittadini che hanno dedicato la loro vita allo sport ed alla sua promozione, senza il cui supporto, impegno e dedizione, lo sport forlivese sarebbe stato di certo più povero. I premiati saranno Ercole Baldini, Alberto Calderoni, Miranda Cicognani, Varide Cicognani, Bruno Grandi, Federico Guardigli, Gualberto Navoni, Piero Pasini, Cino Ricci, Maurizio Ricci, Giuseppe Roncucci, Luciano Sansovini, Franco Sirotti, Umberto Trevi e Patrizia Vitaliani. Seguirà una relazione di Gabriele Zelli sulla storia dello sport forlivese del ‘900 arricchita da aneddoti inediti.