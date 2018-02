Serata dedicata al primo Celentano con "I Molleggiati"

Giovedì 01 marzo, a poche settimane dall’ottantesimo compleanno di Adriano Celentano, il locale "La Mandragora" propone un tributo al cantautore a cura del duo “I molleggiati”.

"I Molleggiati" raccontano musicalmente la prima parte della carriera di Adriano Celentano, un artista dal carisma importante che, soprattutto negli anni 60 e 70, ha esplorato e reinterpretato l'ondata rock'n'roll d'oltre oceano. Il repertorio proposto diverte per ironia e leggerezza ma colpisce e fa riflettere per l'attualità delle tematiche legate all'ecologia e alla corsa alla modernità alimentata dal boom economico.

Il duo “I Molleggiati” è composto da Gabriele Graziani alla voce e kazoo e da Michele Barbagli alle chitarre, kazoo e percussioni a pedali. I due collaborano da circa 10 anni nel progetto Equ: la band romagnola ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Giovani, è stata ospite al Premio Tenco e ha ricevuto importanti riconoscimenti tra cui il Premio Bindi e il "miglior testo" a Musicultura.

“I Molleggiati” è un progetto semi-acustico in cui l'organico è ridotto all'osso: il polistrumentista Barbagli è impegnato a tenere in piedi l'intero arrangiamento musicale con chitarre e percussioni a pedale mentre la voce di Graziani reinterpreta in modo personale la figura di Celentano.

Durante la serata sarà anche presentata ufficialmente la nuova birra artigianale targata “La Mandragola”, la Gagarin Routout: si tratta di una IPA dorata in stile americano nata da una ricetta dell’amico e collaboratore Iuri Paolini e dalla sua grande passione e ricerca in materia di birre artigianali.