Serata musicale in ricordo di don Mino Flamigni

Assume grande significato la serata musicale di sabato alle 21.00 nella chiesa di San Paolo Apostolo in via Pistocchi, 19 a Forlì: essa avrà luogo infatti proprio nella settimana in cui don Mino Flamigni, parroco illuminato fondatore della parrocchia, ci ha lasciati. Egli da sempre è stato sostenitore delle attività musicali e corali e sempre le ha incoraggiate e sostenute come fondamentale esperienza educativa, sociale e cristiana.

I Cori di San Paolo e Cappuccinini riuniti, noti in città per le ottime rappresentazioni spesso in collaborazione con l'Orchestra Bruno Maderna, si esibiranno, assieme al coro di voci bianche Ciac dei bambini che partecipano alle attività parrocchiali, a un gruppo orchestrale di giovani studenti musicisti e a musicisti professionisti. Parteciperà anche il soprano americano Kelly Mc Clendon, che ha collaborato con i cori nel concerto di Natale del dicembre scorso.

Il repertorio antologico regalerà ai presenti diverse emozioni sonore dalla musica antica di Claudio Monteverdi, a brani dei grandi Bach e Mozart, dalla rappresentazione integrale del Salmo XVIII di Benedetto Marcello a suggestioni più moderne con l'intervento del soprano Mc Clendon.

L'ingresso è libero.

