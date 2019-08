"Una serata per Filo". Il ricavato per scopi benefici in memoria delle vittime della strada

"Una serata per Filo". Il 3 settembre la location del Borgo dei Guidi di Nespoli (viale Rossi, 51) ospiterà un appuntamento in ricordo di Filippo Corvini, il 28enne forlivese scomparso in un tragico incidente stradale la sera del 12 luglio scorso. "Il ricavato - spiegano gli organizzatori - verrà devoluto a scopi benefici in sua memoria e delle troppe vittime della strada". Hanno aderito alla serata diverse realtà ristorative del territorio come "L'acciuga", "Alexander ristorante", "Sbrino", "Benso", "La Ca' de bè", "Osteria Bartolini", "La Marì d'Otello" e "La Campanara".

Si ballerà quindi col ritmo di Dj Pyton, Luca Milandri dj, Gaddo dj e "I ragazzi dello Yuppies". La cena sarà solo su prenotazione, dalle 19 alle 21.30. Apertura al pubblico dopocena alle 22. La serata è organizzata da Borgo dei Guidi, Gustofino Caffè, Casta e Tao. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 3295480762. Per gli amici era il "gigante buono".