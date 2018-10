Sandro Valbonesi svela la sua ultima impresa: la Savona-Monte Cervino no Stop

Venerdì alle ore 20.45, nel Salone Comunale a Forlì, l'atleta Sandro Valbonesi presenterà insieme a Gigi Mattarelli, la sua ultima e straordinaria avventura: la Savona-Monte Cervino no Stop. Una sfida durissima che rientra nel progetto pluriennale Liferunner. L'atleta partito dalla cittadina ligure dopo 260 chilometri ha raggiunto Cervinia in bici da corsa. Da qui sono stati alternati in 7 chilometri corsa trial e alpinismo per conquistare la vetta del Cervino a quota 4478 metri. Tra gli ospiti della serata gli assessori Sara Samorì e Raoul Mosconi, il ciclista professionista Matteo Montaguti e il direttore sanitario Irst, Mattia Altini. L'evento sarà occasione per ufficializzare una donazione a favore della ricerca oncologica raccolta da Valbonesi.