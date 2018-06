Serate gratuite per beneficenza al centro cinofilo

Spoono in arrivo alcune serate gratuite al centro cinofilo Dog Galaxy dal titolo: "DA PAVLOV AI GIORNI NOSTRI"

Tra gli argomenti trattati, l'apprendimento del cane e i suoi meccanismi d'apprendimento, basati su studi scientifici ed etologici, nella consapevolezza che imparare la comunicazione dei cani, le loro caratteristiche, è il primo passo verso una convivenza serena.



L'incontro è rivolto a tutti i proprietari di cani, sia cuccioli che adulti.



Il primo appuntamento è fissato per giovedì alle 20:30. Ingresso OFFERTA LIBERA, è gradita la prenotazione.

Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza per progetti di Pet therapy. La serata è organizzata da Gruppo Cinofilo Forlivese, Associazione Paola Perini e Dog Galaxy Centro Cinofilo



Per info:

3313898545