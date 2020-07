Serefuori: la musica di Simona Colonna, degustazioni speciali e altre sorprese

Mentre si scaldano i motori in preparazione della Festa Artusiana che si svolgerà dall'1 al 9 agosto, non si fermano i giovedì promossi dal Comune di Forlimpopoli in collaborazione con Romagna Musica cui hanno contribuito tantissime realtà del territorio.

Alle 19 nel Cortile di Casa Artusi la presentazione del libro "Il borghese diffidente. Vita e certezze di Pellegrino Artusi" di Paolo Cortesi. Chi era veramente Pellegrino Artusi? Un arguto bon viveur che coltivava la passione per la cucina? Un filantropo che lasciò quasi tutta la sua imponente ricchezza alla sua città natale? O un uomo profondamente amareggiato e diffidente sulla vera natura degli uomini?

Dalle 19.30 alle 22.30 sarà possibile visitare il Museo Archeologico "Tobia Aldini" in piazza Fratti. Ospitate nei suggestivi ambienti al pianterreno della Rocca rinascimentale, le collezioni del Museo Archeologico di Forlimpopoli coprono un arco temporale molto ampio che va dall’epoca preistorica all’età romanae per spingersi poi nelle ultime sale fino all’età medievale e rinascimentale. Lungo il percorso è possibile, inoltre, ammirare le vestigia della cattedrale romanica (XII secolo) intitolata a Santa Maria foropopiliense, distrutta nel 1361 e sui cui resti venne successivamente eretta la Rocca. Attualmente il Museo ospita anche l'emozionante mostra "Tour Operator", dedicata al tema delle migrazioni, del celebre artista forlivese Massimo Sansavini.

Alle 20 l’“itinerario” dedicato alla gastronomia, ovvero al rapporto tra la città di Forlimpopoli e il cibo nella storia: questa volta saranno due improbabili salutisti a portarci a riscoprire la storia dell'alimentazione al tempo della Forlimpopoli romana, della leggenda della Segavecchia, della storia del mercato fino alla rilettura della figura di Artusi. La drammaturgia e la messa in scena è a cura dal regista forlimpopolese Simone Toni, le prenotazioni si raccolgono al 349 4045927 o scrivendo a organizzazione@incauti.org.

Alle 21.15 all’Arena Serefuori di Piazza Garibaldi Simona Colonna.

Il violoncello (Chisciotte) di Simona Colonna respira, corre e batte il tempo delle parole, scandite con armoniosa forza e dolcezza a scolpire l'universo intimo dell'autrice, viaggia, apparentemente e geograficamente confinato ma con il privilegio dell'immediata comprensione emozionale. Miscellanee sonore che si fondono in un'unica voce rigogliosa, una composta di parole, legno e anima che marca il confine delle non frontiere, del viaggio perpetuo verso la vita stessa, compagna di strada e di emozioni da condividere.

Anche giovedì 23, come tutti i giovedì, piatti e degustazioni speciali accoglieranno il pubblico al Ristorante Casa Artusi (via Andrea Costa,31), Ristorante NAT Riso e dintorni (Piazzale Aldo Moro 4), Caffetteria Roma (Piazza Garibaldi), Flambeh Bottega e Cucina (Piazza Garibaldi 2), Ristorante Pizzeria Il Melograno (Piazza Trieste) e Beer Art, dove si possono anche ammirare le opere di diversi artisti locali.