Serie TV e America contemporanea, Alice Cucchetti parla di "When They See Us"

Giovedì 21 e 28 novembre alle ore 19.00, il Diagonàl Loft Club di Forlì ospita due appuntamenti dedicati alle serie tv contemporanee: si discuterà di politica, televisione, questioni razziali, donne, corpo e potere ai tempi di Trump.

Si parte giovedì 21 novembre alle ore 19.00 con Alice Cucchetti e When They See Us, incontro in cui verrà analizzato e approfondito il rapporto tra serialità, politica e tensioni razziali negli USA di oggi. Il titolo della serata richiama direttamente l'omonima miniserie drammatica statunitense, creata e diretta da Ava DuVernay per la piattaforma Netflix, che narra la vicenda, realmente accaduta, dell’ingiusta condanna per stupro di cinque adolescenti di colore.

Le serie televisive sono oramai il nostro quotidiano, con le loro storie e i loro personaggi: da Il trono di spade a Stranger Things, da Breaking Bad a Romanzo Criminale, da Netflix a Sky, dalla Rai a Prime Video, la narrazione contemporanea passa sempre più attraverso la serialità.

Perché nella produzione audiovisiva — soprattutto in quella seriale — nulla è casuale, e anzi tutto è intrecciato e connesso al contemporaneo fino a esserne una narrazione, anche indiretta.

Alice Cucchetti nasce a Busto Arsizio, studia a Bologna, vive a Milano. Per il settimanale “Film Tv”, di cui è redattrice, cura le rubriche Serial Minds e Telepass; per la rete di podcast Querty.it co-conduce Pilota - Un podcast sui telefilm; si occupa di serie televisive ogni lunedì per il programma Esteri di Radio Popolare e recensisce film su i 400 calci - Rivista di cinema da combattimento (con lo pseudonimo di Xena Rowlands). Tra gli autori storici di Serialmente.com, ha curato la rubrica Cinetv di "Nocturno" e ha collaborato, tra gli altri, con Rolling Stone, Il mio dizionario delle serie tv cult, Best Movie, Best Serial, Grazia.it.