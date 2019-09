Al Mercato di Campagna Amica è un "Settembre con Gusto": fritto di paranza al cartoccio e birre contadine

Al Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75, parte "Settembre con Gusto", rassegna di agri-aperitivi all’insegna del cibo giusto: locale, genuino e ad origine garantita. Il primo appuntamento è in programma giovedì, a partire dalle 18.30. Protagonista, dopo il grande successo riscosso questa estate, il ‘pesce a miglio zero’ dei Pescatori di Cesenatico. Durante la serata sarà possibile gustare l’ottimo fritto di paranza al cartoccio preparato dai pescatori della Coop Armatori di Cesenatico abbinato alle birre contadine del Birrificio La Mata (Solarolo) e ai vini delle aziende Tenuta Nasano (Riolo Terme) e Agricola Casadei (Predappio). I pescatori, anche in questa occasione, dispenseranno preziosi consigli ai consumatori su come imparare a riconoscere dal vivo il pesce fresco locale e difendersi dall’inganno del falso Made in Italy. Il Mercato, come ogni giovedì, aprirà alle ore 17 per consentire ai consumatori di fare una vera spesa a Km 0 rimanendo poi attivo sino alle 21.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Durante le serata sarà possibile anche aderire alla petizione #Stopciboanonimo, “EatORIGINal – Unmask your food”, avviata per ottenere dal Parlamento e dalla Commissione Europea l’etichettatura obbligatoria dell’origine di tutti i prodotti agroalimentari al fine di tutelare da contraffazioni e adulterazioni le nostre produzioni di qualità, quindi il lavoro dei nostri agricoltori e la salute dei consumatori. Il Mercato di Campagna Amica – aperto il martedì e sabato dalle 8 alle 14 e il giovedì dalle 17 alle 21 - si conferma, dunque, molto di più di un semplice luogo d’acquisto. Nato nel dicembre scorso per diffondere e promuovere tra i cittadini/consumatori una cultura del cibo basata su certezza dell’origine e stagionalità, il mercato sta pian piano diventando uno spazio sociale e d’aggregazione ospitando incontri dedicati al binomio salute-alimentazione, agri-aperitivi e workshop sulle nuove tecniche in cucina.