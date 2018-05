Settima edizione con il "Romiti Country" tra musica, hamburger e piadina fritta

Dal 1° al 3 giugno nella Parrocchia Santa Maria del Voto nel Quartiere Romiti, si terrà la settima edizione della festa “Romiti Country”, che si terrà nell'area della Parrocchia Santa Maria del Voto Circolo Oratorio " S. Filippo Neri " Quartiere Romiti (via Firenze,75). Venerdì 1 sera apertura alle 19 del fantastico stand gastronomico, con tante specialità come carne alla griglia, pasta, e stinco al forno. Alle ore 21 esibizione di musica live con i Country Owls e Dj Set con balli country per tutti. Sabato 2 sera, come tutte le altre giornate della festa, apertura alle ore 19:00 dello stand gastronomico con specialità di hamburger, arrosticini ed il famoso torcibudella. Alle ore 21:00 esibizione di musica live con i West River Band e Dj Set con balli country per tutti.

Nella zona della festa, verranno allestiti diversi punti di attrazione sia per le persone più anziane e per tutte le famiglie e anche per i più giovani. Saranno a disposizione attrazioni per i bambini (gonfiabili gratis). Nella circostanza, durante la festa come descritto in precedenza si potranno gustare piatti tipici country e farsi una passeggiata in mezzo agli stand di vario genere che hanno dato la loro disponibilità ad arricchire la cornice di questa importantissima festa della parrocchia Santa Maria del Voto Quartiere Romiti.

Domenica 3 a pranzo l’apertura dello stand sarà alle h.12.30 dove potrete gustare anche i nostri buonissimi tortelli e cappelletti. Pomeriggio in festa ballando in compagnia dei Wild Angels e con l’esibizione, verso le ore 15:30, dei "Cavalieri del Crinale” che porteranno cavalli, dai più piccoli ai più grandi. Dalle ore 18:00 un gustosissimo Hamburger Party e la mitica piadina fritta. Il programma, ben definito e ricco di sorprese si concluderà con una esibizione finale di chiusura festa.