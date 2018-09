Il gran finale della Settimana del Buon Vivere con Martina Colombari e Paola Minaccioni

Volge al termine la nona edizione della Settimana del Buon Vivere e lo fa con la stessa energia che ha guidato tutta la kermesse e mescolando temi seri con proposte di intrattenimento fino al djset di chiusura, il tutto presso la cittadella del Buon Vivere, davanti al complesso museale di San Domenico a Forlì sabato. Alle 9.30 l’evento per le scuole del giornalista, scrittore e storyteller Luca Pagliari #Motoaluogo: un video taccuino on the road dove strade e luoghi divengono occasioni di apprendimento e di crescita.

Alle 16 l’incontro “DSA: da difficoltà a opportunità”. L’importanza del ruolo di insegnanti e genitori nei casi di disturbo specifico dell’apprendimento. Con Filippo Barbera (maestro elementare specializzato in psicopatologia dell’apprendimento). Alle 17.30 “L’insostenibile bisogno di ammirazione. Luoghi per genitori e dintorni”. Un appuntamento per ragionare su narcisismo e social network, con lo psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet. Il primo djset alle 18.30 con Santii (ex M+A) .

Alle 19 Maria Amelia Monti con lo spettacolo “La lavatrice del cuore”: il racconto sotto forma di lettere delle emozioni, esperienze, aneddoti e della vita quotidiana di una coppia che, pur essendosi presa un impegno coraggioso, ha gli stessi alti e bassi, le stesse incertezze e gli stessi problemi di tutte le altre. Il tema dell’adozione, indagato attraverso le voci di chi l’ha vissuta. Un viaggio attraverso l’alternanza di momenti seri e ironici, per mettere in luce quanto a volte sia proprio l’immaginazione a dare le risposte che servono per la “lavatrice del cuore”.

Alle 21 #everychildismychild, storie vere e magiche di piccola e grande felicità con Paola Minaccioni e Martina Colombari . La campagna social #EveryChildisMyChild è nata all'indomani del raid chimico in Siria ed è presto diventata un movimento che ha raccolto l’adesione di tantissimi artisti e personaggi dello spettacolo: fra gli altri Claudio Bisio, Michela Cescon, Paola Cortellesi, Simone Cristicchi, Elisa, Niccolò Fabi, Frankie hi-nrg mc, Alessandro Gassman, Max Gazzè, Caterina Guzzanti, Fiorella Mannoia e moltissimi altri.

Dalle 22.30 la festa finale, in collaborazione con Aido Forlì-Cesena, della nona edizione della Settimana del Buon Vivere con il djset dei dj di Radio Monte Carlo per chiudere l’edizione 2018 e darsi l’appuntamento alle decima edizione del 2019.