Settimana della didattica in Archivio, il programma

L’Archivio di Stato di Forlì-Cesena partecipa alla diciassettesima edizione della Settimana della Didattica in Archivio, promossa dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Emilia-Romagna, dall’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna e dall’ANAI – Sezione Emilia-Romagna. Gruppo di Lavoro sulla Didattica, con un programma di iniziative che prevede una serie di incontri didattici con studenti e insegnanti delle scuole del territorio.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Per informazioni su tutte le iniziative: http://www.archiviodistato.forli-cesena.it

A Castrocaro, dopo il successo del confronto fra Sindaci “vecchi e nuovi”-primo step del più ampio progetto di didattica in archivio 2018 realizzato insieme alle classi terza media dell'Istituto comprensivo Castrocaro e intitolato “la pubblica Amministrazione vista dai ragazzi”, gli appuntamenti di Quante storie nella Storia, continueranno come da programma.

SEDE DI FORLÌ

Incontri didattici

Archivio di Stato di Forlì-Cesena: esperienze di alternanza scuola-lavoro

7, 8, 9 maggio, ore 9-13, via dei Gerolimini 6, Forlì

L’Archivio organizza nella sua sede di Forlì tre incontri con gli insegnanti e gli alunni del Liceo Classico “G.B. Morgagni” e del Liceo Artistico e Musicale di Forlì, nel corso dei quali si presenteranno i risultati dei progetti di alternanza scuola-lavoro realizzati presso l’Archivio nel corso del passato anno scolastico, analizzando la documentazione archivistica presa in esame insieme agli altri giovani studenti, che proseguiranno nel medesimo percorso.

Archivio di Stato di Forlì-Cesena: istruzioni per l’uso

10 maggio, ore 11-13

L’Archivio organizza nella sua sede di Forlì un incontro con gli insegnanti e gli alunni del Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” di Forlì, nel corso del quale si presenteranno ai giovani studenti l’Archivio, il suo patrimonio, le possibili tematiche da approfondire grazie ai materiali conservati e le modalità più adeguate per condurre una ricerca documentale, allo scopo di abituare i ragazzi all’utilizzo delle fonti archivistiche.

Archivio di Stato di Forlì-Cesena: una didattica partecipata

12 maggio, ore 10-12

L’Archivio organizza nella sua sede di Forlì un incontro per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, nel corso del quale si presenteranno l’offerta didattica pensata per avvicinare il pubblico già dall’età scolare alla realtà dell’archivio e le possibili tematiche da approfondire in percorsi concordati con i docenti sulla base della documentazione archivistica conservata in Istituto.

Per informazioni: tel. 0543 31217, as-fc@beniculturali.it

SEZIONE DI CESENA

Incontri didattici

7-11 maggio, ore 9-12, via Montalti 4, Cesena

MEMORIA. La storia nella città. Biografia con episodi di vita sulle famiglie di ebrei a Cesena durante il fascismo e la guerra

Le classi terze della Scuola secondaria di primo grado "Via Pascoli" di Cesena riportano l'esperienza dei laboratori didattici condotti in Archivio nell'a.s. 2017-2018, con fotografie dell'attività svolta e libretti contenenti la storia degli ebrei cesenati. Su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0547 610754, as-fc.sezionecesena@beniculturali.it

CASTROCARO

7 MAGGIO

dalle ore 9,00 - Palazzo Pretorio, Piazza G. Garibaldi 1 – Terra del Sole

Castrocaro fra alimentazione e termalismo

Presentazione del territorio comunale e della sua spiccata vocazione termale: breve storia delle

Terme con approfondimenti sia di tipo biografico, sui personaggi che hanno valorizzato le acque

termali e avviato i primi stabilimenti, sia sui menu presenti in archivio e proposti in occasione della

convegnistica medica organizzata per promuovere gli aspetti turistico-termale della cittadina. In

collaborazione con la classe V C della Scuola primaria “S. Serripini” - IC Valle del Montone.

Alla ricerca dello stemma perduto

I numerosi stemmi presenti sulle copertine membranacee del fondo Atti civili e criminali dei

Capitani e Commissari di Castrocaro e Terra del Sole, in parte riprodotti in Palazzo Pretorio,

consentono approfondimenti di araldica e confronto, muovendosi in una sorta di caccia al

tesoro. La ricerca approfondirà inoltre lo studio di Palazzo Pretorio, edificio storico altamente

rappresentativo per Terra del Sole. In collaborazione con le classi Quinte della Scuola primaria “S.

Serripini” – IC Valle del Montone.

8 MAGGIO

ore 9,00 - Palazzo Pretorio, Piazza G. Garibaldi 1 – Terra del Sole

Presentazione del territorio comunale e dei suoi corsi d’acqua, la risorsa termale, l’antico lavatoio

e le fontane, accompagnate da descrizioni igienico ambientali tratte dalla Topografia medica del

dottor Gisberto Ferretti (1873). In collaborazione con le classi Quarte della Scuola primaria “S.

Serripini” - IC Valle del Montone.

10 MAGGIO

ore 9,00 - Palazzo Pretorio, Piazza G. Garibaldi 1 – Terra del Sole

La Pubblica Amministrazione vista dai Ragazzi

Le classi Terze della Scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri” - IC Valle del Montone

presentano i risultati dei tre percorsi didattici con cui si sono approcciati, a partire dalla

documentazione dell’archivio storico comunale, alla Pubblica Amministrazione: “Dalla monarchia

alla Repubblica”, “Il Comune e il suo funzionamento”, “Le residenze municipali”. Per iniziare, un

trekking urbano guidato dai ragazzi, che, partendo dalla sede scolastica, toccherà i vari edifici in

cui ha avuto sede il Comune, per arrivare a Palazzo Pretorio dove verranno presentate le ricerche

svolte in archivio e confluite in una pubblicazione. A corredo il reportage sulla tavola rotonda

fra primi cittadini del passato e in carica e il Sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi. La

mattinata si concluderà nell’ex orto del Bargello, in cui gli studenti animeranno il gioco Bandiera

genovese ispirato ad una deliberazione del 1860. La pubblicazione sarà presentata inoltre il 27

maggio in occasione della Festa del libro organizzata da IC Valle del Montone.

12 MAGGIO

ore 10,30 – sala concertistica – Terra del Sole: Castello Borgo Romano

Anagrafe storica dal 1860 al 1911: presentazione dati e percorsi di ricerca

A conclusione del riordino dello schedario dell’anagrafe storica sarà presentata l’indagine, a cura

di A. Zaccaria e P. Zambonelli, condotta sui nomi e cognomi più diffusi nella comunità terrasolana

e castrocarese dei tempi passati, corredata da curiosità sui nomi più insoliti fino ad arrivare alla

straordinaria ricchezza di ignoti di madre e padre e delle connotazioni loro attribuite. Un fondo

utile alla ricostruzione di alberi genealogici, fenomeni migratori, professioni esercitate…

Informazioni e prenotazioni: tel. 0543 767101 (ufficio cultura) / 766266 (archivio storico)

e-mail: paola.zambonelli@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it

http://www.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it