Settimana della scienza: il liceo "Di Calboli" ricorda la prof. Marilena Zoffoli

Dal 9 al 13 aprile il Liceo Scientifico “F.P. di Calboli” aprirà le porte all'edizione 2018 del Festival della Scienza dedicato alla prof.ssa Marilena Zoffoli. L'evento verrà compreso quest’anno tra le iniziative dell'anno europeo del patrimonio culturale​, che ha come titolo "Scienza, patrimonio dell’umanità"​. La settimana si articola in una serie di iniziative per promuovere una riflessione sul ruolo di scienza e tecnologia nello sviluppo della conservazione, promozione e accessibilità del

patrimonio culturale. Alle classi delle scuole secondarie di primo grado viene proposta la partecipazione ad attività di laboratorio di chimica e biologia, coordinate dai docenti e supportate dalla presenza di studenti liceali, mentre nell’atrio del Liceo sarà allestita la tradizionale mostra di exhibit prodotti dagli studenti, rivolta anche alle classi delle scuole primarie. Gli exhibit migliori saranno premiati con volumi messi a disposizione da Zanichelli Editore.

Quest’anno il liceo ospiterà anche la mostra “Generazione futuro green”, promossa dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dedicata ai temi della sostenibilità energetica.

Il pomeriggio di giovedì 12 aprile la scuola rimarrà aperta e le mostre saranno visitabili anche dalla cittadinanza, mentre il gruppo teatrale del Liceo metterà in scena “Pillole di scienza in salsa teatrale”. Il pomeriggio si concluderà con la conferenza, aperta al pubblico, del prof. emerito Vincenzo Balzani: “Il ruolo della Scienza in un mondo fragile”.

A corollario dell’iniziativa numerosi sono i seminari e le conferenze di esperti esterni programmate per gli studenti: lunedì 19 marzo il ricercatore CMCC Enrico Scoccimarro (Cambiamenti climatici ed eventi estremi), martedì 27 marzo il prof Federico Benuzzi (Fisica sognante e Relatività), giovedì 5 aprile il fotografo naturalista Luca Bracali (Pianeta Terra: un mondo da salvare) in collaborazione con la Fondazione Cardiologica "Myriam Zito Sacco", sabato 14 aprile Valentina Cicero e Francesco Marino dell’Ass. Minerva (Le frontiere

della fisica e la fantascienza al giorno d’oggi).

Informazioni più dettagliate e modalità di iscrizione alle attività si possono trovare sul sito del Liceo www.liceocalboli.org.it