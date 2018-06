Sfida a colpi di chitarra sul palco del Scout music festival

La prima settimana senza scuola si apre con una serata all'insegna della musica: lunedì a partire dalle 19 sul palco dello "Scout Music Festival" si sfideranno a colpi di riff di chitarra e rulli di batteria sei band locali, Kalahari, How to smash brains, Soundage, Out of nova, Los calleros e Anextethic. I gruppi, valutati da una giuria formata da esperti e dal pubblico, che si aggiudicheranno i primi tre posti in classifica si porteranno a casa non solo la gloria ma anche tre premi.

Il pubblico presente sarà intrattenuto, oltre che dalla musica live, dalle partite di calcio balilla e ping pong. E se vi viene fame? Tranquilli, con 10 euro avrete diritto al "cibo illimitato" e ad un drink. Il ricavato della serata andrà a finanziare gli eventi estivi del gruppo scout Forlì 14 a Lourdes e quello del gruppo di Predappio in Slovenia. Altre informazioni possono essere pervenute nella pagina instagram scoutmusicfestival o al numero di telefono 3456165459. L'evento si terrà nella sede di zona degli scout di Forlì intitolata a Carlo "Carletto" Sintoni, storico capo scout scomparso prematuramente, in via Borghetto Casello, 3.