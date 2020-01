Sfida a colpi di risate tra Duilio Pizzocchi e Andrea Vasumi

Venerdì 28 febbraio, ore 21, al Teatro comunale di Predappio va in scena la sfida-spettacolo "Pizzocchi vs Vasumi", uno scontro fra Emilia vs Romagna con due comici molto amati e affermati.

Duilio Pizzocchi (nome d'arte di Maurizio Pagliari) nasce a Bologna nel 1957 e fin da bambino mostra propensione alla battuta, allo scherzo ed a ogni forma di divertimento. Già a vent'anni comincia a frequentare le Radio e le TV dell'Emilia Romagna partecipando a programmi umoristici. Nascono qui Duilio Pizzocchi, imbianchino ferrarese che vive in un mondo di barzellette. E poi arrivano Cactus, Donna Zobeide, Ermete Bottazzi, Eddy Collante e tanti altri.

Con questo corredo "Duilio" agisce nelle TV locali e in quelle nazionali (Maurizio Costanzo Show - Zelig) portando in giro il suo spettacolo di cabaret nelle più disparate situazioni.

Artista precocissimo, Andrea Vasumi inizia già a 13 anni a intrattenere i clienti di un campeggio per quasi due ore, improvvisando sketches ed imitando i suoi attori preferiti di sempre: Ugo Pagliai, Amedeo Nazzari, Claudio Rigoni, e Giacomo Bini. Nella sua carriera ha girato in lungo e in largo l'Italia con il suo repertorio comico e tutt'oggi si esibisce in numerosi locali. A Forlì è organizzaotre e presentatore della Cialtronight.

Biglietti: intero 18 euro, ridotto 12 euro.