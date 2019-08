Sfida all'ultimo arancino. Una serata per gustare questo "tesoro" della Sicilia

Rinviato per il maltempo, si ripresenta sabato 3 agosto al centro sportivo "Vasco Spazzoli" di Fratta Terme l'appuntamento con l'arancino siciliano. Si tratta di un'iniziativa organizzata da Giovanni Luminario, titolare del forno pasticceria "Santa Caterina", con la collaborazione della Pro Loco, l'Asd Fratta Terme ed esercenti. Nel corso della seconda edizione de "La serata dell'Arancino siciliano" sarà proclamato anche il vincitore della sfida tra chi mangerà più arancini: i concorrenti dovranno vedersela col campione in carica, il 29enne Giuseppe Modica.

La gara consiste nel mangiare nel minor tempo possibile sette arancini. Modica vinse la prima edizione, con un tempo di poco inferiore ai 6 minuti. Durante la serata si potranno degustare altre specialità dell'isola baciata dal sole. Oltre alla gara gastronomica non mancano anche balli di gruppo e zumba. Durante la serata ci saranno inoltre dimostrazioni di microblading, acconciature e ricostruzione unghie. Appuntamento in via Superga a partire dalle 19.30.