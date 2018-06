Tra goliardia e calcio, Predappio si mobilita: si accende la sfida tra Viale e Pescaccia

Fine settimana colorato di azzurro e arancione per le vie di Predappio. Sabato torna infatti, allo stadio comunale, la storica sfida calcistica tra Viale e Pescaccia, serata di sport e goliardia che accende l’estate predappiese. La stracittadina vede il Pescaccia forte negli ultimi anni di tre vittorie consecutive. La partitissima è preceduta da un’attenta preparazione da parte dei due rioni del paese, che già hanno addobbato le rispettive aree (del Viale la parte sud, con piazza Sant’Antonio, colorata di azzurro; la parte nord alla Pescaccia, con piazza Garibaldi in arancione) e ora si preparano, venerdì dalle 18, alla presentazione ufficiale delle due squadre, con i calciatori pronti a sfilare in piazza Garibaldi tra gli applausi dei tifosi locali. La serata di venerdì prevede anche un torneo a coppie rionali di calcio balilla, stand gastronomico, pub e musica dal vivo, con Anima Pop Dj Ombra.



L’appuntamento con l’attesissimo derby è quindi per sabato allo stadio comunale. La serata si aprirà alle ore 18.30 con la partita dei bambini; a seguire la sfilata dei due rioni e la partita Viale-Pescaccia, con stand gastronomici all’ingresso. La festa sportiva avrà quindi il suo tradizionale epilogo nella serata di lunedì quando, alle ore 19.00, va in scena lo scanzonato “Funerale” della squadra perdente, con un corteo che si snoderà lungo le strade del quartiere sconfitto.