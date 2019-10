Sfide ardite e costruzioni instabili con gli spaghetti

Sfida impertinente a colpi di spaghetto. Un gioco, una sfida ardita che va in scena sabato 5 ottobre al Metamuseo di Palazzo Sassi Masini dove economia circolare, storie, città resilienti e gioco nella pratica educativa si fondono nel Metamuseo girovago.

Spaghetti Challenge! è una sfida ardita tra fantasiose costruzioni instabili con spaghetti. Archistar, Chef stellati della Tv? No grazie! Al Metamuseo di Palazzo Sassi Masini a Forlì, dalle 17.00, si svolge una attività di team building per famiglie e per tutti, in collaborazione con Viviforlì e La Guida dei Bambini.

Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.