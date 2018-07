Sfilata aperta a cani di razza e meticci allo Sgamboggio

Sabato si terrà la terza sfilata aperta a cani di razza e meticci, organizzata dal Comitato di Quartiere “Il Poggio” di Forlì. L'evento, come per le precedenti edizioni si terrà allo “Sgamboggio”, l'area di sgambatura realizzata in via dei Pescheti angolo via Brugnola e prenderà il via a partire dalle 18.

Amici a quattro zampe e rispettivi padroni sfileranno per conquistare i titoli di “miglior meticcio”, “miglior cane di razza” e “migliore taglia piccola”. In particolare l'ultima categoria è aperta ai bimbi fino a 10 anni che si presenteranno con un cucciolo fino a sei mesi o con un cane di piccola taglia. L'iscrizione è completamente gratuita e può essere effettuata direttamente prima della sfilata, ma entro le 17,30. Per le pre iscrizioni e informazioni, invece, è possibile contattare Milena Comandini (t. 3396637934 – milena.comandini@yahoo.it). Al termine della sfilata si terrà un buffet allestito dai volontari di Poggio e realizzato anche grazie al sostegno di piccoli e grandi sponsor del mondo imprenditoriale cittadino.

Per i cani iscritti è obbligatorio essere di età superiore ai 4 mesi. I guinzagli non devono essere superiori ai 150 cm e i padroni devono portare con sé la museruola (da applicare in caso di necessità). I proprietari sono responsabili di qualsiasi danno arrecato dal proprio cane a persone, animali o cose. Il proprietario, inoltre è obbligato ad essere in regola con l’iscrizione all’anagrafe canina e con le principali vaccinazioni. E’ vietata l’iscrizione e l’accesso ai cani femmina in calore.