In canile giornata dedicata ai cani che hanno meno possibilità di essere adottati

Rischiano di non trovare una famiglia che li adotti a causa di qualche pelo imbiancato dagli anni oppure per la timidezza che li porta a rifuggire gli sguardi. Proprio per evitare questo triste epilogo, l’associazione gruppo volontari canile Forlì, che opera all’interno della struttura comunale di via Bassetta 16/e, dedica a questi la giornata conclusiva dei sabati tematici in canile. Si tratta di un ciclo di incontri, avviato a febbraio, organizzato dai volontari proprio per incentivare le adozioni. A sfilare, a partire dalle 15, saranno sia i quattro zampe non più giovani - che proprio per l’età anagrafica rischiano di non lasciare mai la struttura -, che i cani che per il carattere riservato spesso non vengono notati da chi cerca un amico a quattro zampe tra quelli in attesa nei box del canile.

La manifestazione ha riscosso un ottimo successo sia in termini di pubblico che di adozioni: diversi sono, infatti, i cani che hanno trovato famiglia poiché hanno incrociato lo sguardo dei partecipanti. In caso di pioggia, la manifestazione verrà rimandata a data da destinarsi. Per ricevere maggiori informazioni, contattare il 349 5259097.