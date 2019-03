Cercano casa: sfilano in canile i "burloni" a quattro zampe

I cani più simpatici del canile sfilano per trovare casa. Sabato 23 marzo, alle 15, una decina di quattro zampe ospiti della struttura comunale di via Bassetta 16/e, saranno coinvolti in un divertente défilé per farli conoscere ai visitatori, nella speranza che qualcuno di loro faccia breccia nel cuore dei presenti e trovi famiglia. L’iniziativa, proposta dai volontari che operano all’interno della struttura, mira ad incentivare le adozioni dei cani, dando visibilità anche a chi, spesso, non balza agli occhi di chi si reca in canile per trovare un compagno a quattro zampe. Terzo di 6 sabati tematici in programma, questa volta i riflettori si accenderanno su chi conquista non solo per la propria bellezza ma anche per l’indiscutibile simpatia ed il contagioso buonumore. Per ricevere maggiori informazioni, contattare il 349 5259097.