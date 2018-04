Sfilata di moda a teatro. Il ricavato verrà devoluto alla Caritas

Domenica 8 aprile 2018, alle ore 18.00, presso il Teatro Dragoni, piazza Felice Orsini, Meldola, si svolgerà una sfilata di moda organizzata dal Lions Club Forlì Host. L'iniziativa, che si avvale della regia di Annamaria Vincenzi Vicino, sarà presentata da Fiorella Mangione e da Andrea Bassi. Le modelle e i modelli che sfileranno con i capi di vestiario o gli accessori delle attività commerciali che si sono rese disponibili saranno in gran parte socie e soci del club, oppure amiche ed amici di soci.

Il ricavato della manifestazione, in accordo con il sindaco di Meldola Gian Luca Zattini, sarà devoluto alla Caritas, sia a quella diocesana di Forlì-Bertinoro per sostenere l'Emporio della Solidarietà, sia alla sede di Meldola che quotidianamente aiuta le famiglie del paese in difficoltà.

Nell'occasione sono stati coinvolti negozi che già in passato hanno collaborato per coniugare la moda con la solidarietà: Cristina Pellicce e altre idee, Ornella Confezioni, entrambi di Meldola, Le Occasioni dell'Impronta di Castrocaro Terme, CarmenSì Atelier, Ottica Gallery, Gioielleria Brillante, questi ultimi di Forlì. Gli addobbi floreali saranno a cura di Fioreria L'oasi.

Arricchiranno l'appuntamento Rosalda Naldi, che leggerà alcune sue poesie in dialetto romagnolo, e gli intermezzi musicali proposti da Michela Prati, violino, ed Enrico Monti, pianoforte, allievi dell'Istituto Musicale Angelo Masini.

Terminata l'iniziativa il ricavato sarà immediatamente consegnato, in parti uguali, da Gabriele Zelli, presidente del Lions Club Forlì Host, a Sauro Bandi, direttore della Caritas diocesana, e a don Mauro Petrini e Francesco Branchetti, in rappresentanza della Caritas meldolese.

Ingresso 10 euro.